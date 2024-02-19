Ernest Muçi: Hücumda her pozisyonda oynayabilirim Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernest Muçi, taraftarın huzuruna çıkmanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirtti.

"Hücumda her pozisyonda oynayabilirim"

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve devamı için sabırsızlandığını ifade eden 22 yaşındaki Arnavut futbolcu sahada rol aldığı pozisyonla ilgili olarak şöyle konuştu:

Hücumda her pozisyonda oynayabilirim. Hücum olduğu sürece oynarım. Tabii ki savunma da yapacağım. İyi yoldayız, böyle devam etmemiz lazım. İç sahada olduğu gibi deplasmanda da kazanmamız lazım. Önemli maçlar var önümüzde.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Transfer süreci hakkında da konuşan Muçi, sözlerini şu şekilde tamamladı: