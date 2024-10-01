Ernest Muçi, Kayseri deplasmanında etkisizdi Ernest Muçi, Kayserispor maçında etkisiz kalıp 65. dakikada oyundan çıkarken taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayserispor deplasmanında 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Arnavut oyuncu Ernest Muçi’yi sol kanatta ilk 11’de başlattı. Ancak ara transfer döneminde takıma katılan Muçi, beklentileri karşılamada zorlandı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Kayserispor maçında etkisiz bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, 65. dakikada yerini genç oyuncu Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

Oyundan çıkarken moralsiz olduğu dikkat çeken Muçi, sosyal medyada taraftarlar tarafından da eleştirildi.

OLUMSUZ ETKİLENDİ

Öte yandan bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva’nın gölgesinde kalan ve son dönemde süre almakta çok zorlanan Ernest Muçi’nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun, moral bozukluğu içinde olduğu ve önümüzdeki dönemde daha fazla oynamak istediği ifade edildi.

Bu arada Giovanni van Bronckhorst’un son dönemde Muçi’nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği ileri sürüldü.