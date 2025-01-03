Ernest Muçi: Mutlu değiliz

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Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, Rizespor maçının ardından açıklama yaptı.

"MUTLU DEĞİLİZ"

Muçi, şunları dedi:

Mutlu değiliz. Her zaman galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Daha fazlasını sahaya vermemiz lazım. İki kat daha iyi olmalıyız. Ancak bu şekilde bu işi döndürebiliriz. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Biraz şansın da yanımızda olması gerekiyor. Çalışacağız.

"TAKIMA YARDIM ETMEK EN ÖNEMLİSİ"

Arnavut futbolcu, kanatta oynamasıyla ilgili, şu sözleri sarf etti: