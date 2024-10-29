Ernest Muçi, Süper Lig'deki ikinci golünü attı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 yenildi.
Siyah-beyazlıların tek golü 90+4. dakikada Ernest Muçi’den geldi. Arnavut futbolcu, böylelikle bu sezon ikinci golünü kaydetmiş oldu.
DAHA ÖNCE ANTALYASPOR'A ATMIŞTI
Ligde 7. maçına çıkan Muçi, ilk golünü ikinci haftadaki Antalyaspor müsabakasında attı.
Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da 1 asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 4 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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