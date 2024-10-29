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Ernest Muçi, Süper Lig'deki ikinci golünü attı

Ernest Muçi, Süper Lig'deki ikinci golünü attı Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta takımının tek golünü kaydeden Ernest Muçi, bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünü attı.