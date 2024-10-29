Ernest Muçi, Süper Lig'deki ikinci golünü attı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray’a 2-1 yenildi.

Siyah-beyazlıların tek golü 90+4. dakikada Ernest Muçi’den geldi. Arnavut futbolcu, böylelikle bu sezon ikinci golünü kaydetmiş oldu.

DAHA ÖNCE ANTALYASPOR'A ATMIŞTI

Ligde 7. maçına çıkan Muçi, ilk golünü ikinci haftadaki Antalyaspor müsabakasında attı.

Ernest Muçi, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında da 1 asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 4 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor