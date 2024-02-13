Ernest Muçi, yetenekleriyle göz kamaştırdı Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi, Kayserispor karşısında sergilediği oyunla taraftarının beğenisini kazandı.

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Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı süper yetenek Ernest Muci, siyah-beyazlı formayı ilk defa Kayserispor deplasmanında giydi.

İki ayağını da raket gibi kullanan Arnavut yıldız çalımları ve şutlarıyla göz doldurdu.

Ataklardaki etkinliği beğenildi

22 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 173 maçın 173'ünü 10 numara ve sol kanatta oynayan Muci'yi dün sağda kullanıldı. Alışık olduğu bölgede görev almamasına rağmen yetenekleriyle göz kamaştırdı ve Kartal'ın ataklarında hep o vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Arnavut oyuncuya çok sayıda olumlu mesaj yolladı.