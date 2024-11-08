Ernest Muçi'den eleştirilere gollü yanıt

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Beşiktaş'ın formda yıldızı Ernest Muçi, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Malmö maçını da boş geçmedi.

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Avrupa'da da sahne alan Arnavut oyuncu, golü kadar sonrasındaki hareketiyle de geceye damga vurdu.

Arnavut basını siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği Muçi'nin elini kulağına götürerek sitem ettiğini yazdı.

Haberin detayında, son dönemde performansıyla yükselişe geçen 23 yaşındaki yıldızın Arnavutluk Milli Takımı için de önemli bir alternatif olacağı yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı formayla 13 maça çıkan genç yıldız 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.