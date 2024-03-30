Ernest Muçi'nin talebi: Beni sadece o mevkide oynatın

ensonhaber.com
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, teknik direktör Fernando Santos tarafından 10 numara pozisyonunda ve kanat hattında değerlendirilmişti.
"Kalan maçlarda beni 10 numara oynatın"
Skora katkı sağlamış olmasına rağmen istikrar konusunda zamana ihtiyacı olduğu sinyallerini veren yıldız oyuncunun, teknik ekipten kalan maçlarda sadece 10 numara pozisyonunda görev almak istediği ifade ediliyor.
Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlı formayla 7 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 kez fileleri havalandırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış