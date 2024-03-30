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Ernest Muçi'nin talebi: Beni sadece o mevkide oynatın

Ernest Muçi'nin talebi: Beni sadece o mevkide oynatın Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ernest Muçi, Fernando Santos'un kendisini kanatta oynatması üzerine teknik heyetle görüşme yaptı.