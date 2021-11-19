Erol Bilecik: Derbinin sonucunu hakemler belirlemesin

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi hakemlerden tarafsız maç yönetmesini istedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde başkan vekili Erol Bilecik, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Erol Bilecik, konuşmasına derbinin önemiyle başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcuların dev maça iyi hazırlandıklarını belirten Bilecik, "Dünyanın ilk 5 içerisinde gösterilen bir derbiye çıkacağız. Bütün Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Heyecanımız büyük. Geri sayım başladı. Samandıra'da moral ve motivasyon yüksek. Takımın inancı, morali ve motivasyonu tam olarak yerinde. Herkes derbiye hazır. Ellerinden gelenin fazlasını yapacaklar ama futbolda da bir şans faktörü olur." diye konuştu.

"DERBİNİN SONUCUNU BELİRLEYEN HAKEMLER ARTIK OLMASIN"

Fenerbahçe Başkanı Erol Bilecik derbiyi yönetecek hakemin baskı altında olmadan, objektif yönetmesini istedi.

Geçmişte hakem hatalarından dolayı puan kaybettiklerini dile getiren Bilecik, "Bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Takımlardan daha fazla sorumluluk, maçı yönetecek hakemlerde. Bütün hakemlerin sorumluluğu herkesten fazla. Bir tane talebimiz var; tarafsız olmak zorundalar. Hiçbir atmosferden etkilenmeyen, tribünlerin etkisinde kalmayan birileri lazım. Futbolun oynandığı sadece futbola odaklanılan bir maç olmasını arzu ediyoruz. Derbiler idare edilecek maçlar değil, yönetilecek maçlardır. Derbinin sonucunu belirleyen hakemler artık olmasın. Yepyeni bir sayfa açılsın. Bugüne kadar muazzam haksızlıklar var. Geçtiğimiz yıllarda puanlar kaybettik. Bunlar artık olmamalı. Bu derbi, hakemler için de iyi bir sayfa olsun." ifadelerini kullandı.