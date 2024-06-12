Erol Bilecik: Önümüzde çok parlak bir ışık var Fenerbahçe'de seçimin bitmesinin ardından Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp televizyonuna konuştu. Bilecik, "Fenerbahçe gülerse, Türkiye güler" dedi.

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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul geride kaldı.

Aziz Yıldırım'ın aday olduğu kongrede Ali Koç, üçüncü kez başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ise kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

"Demokrasi şöleni..."

Başkanlık seçimlerini değerlendiren Erol Bilecik, "Türkiye'nin bir demokrasi şölenine tanık olduğu bir süreç geçti. O sürece kadar yolculukta birçok gelişme oldu. Ama önemli olan nihayetinde sonuca bakmak gerekiyor. Bu sonuçları sağlıklı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama günün sonunca camianın tek bir ses olduğu, tek bir sonucun etrafında birleştiği bir final oldu. Zaman zaman Türkiye'de en büyük spor kulübü kim diye soruluyor. 8-9 Haziran'dan 3 hafta önceye kadar baktığınızda, sadece spor dünyasında değil, konuşulan ana konu vardı; Acaba Fenerbahçe seçimleri ne olacak? Türkiye'nin gerçekten en büyük spor kulübünü araştırmaya gerek yok, bunun adı net olarak belli oldu, Fenerbahçe. Her zaman dediğimiz gibi; Fenerbahçe gülerse, Türkiye güler. Şimdi artık gülme zamanı. Bunların hepsi geride kaldı." dedi.

"Yeni döneme fazlasıyla hazırız"

Yeni yönetim kurulunun salı günü mazbatasını almasının ardından çalışmalara başladığını söyleyen Erol Bilecik, "Dün itibariyle kollarımızı sıvadık. Çalışmaya başlandı. Yeni döneme fazlasıyla hazır bir Ali Koç ve yönetim var." ifadelerini kullandı.

"Bakalım bizi kim durdurabilecek"

Erol Bilecik, "Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekiyor. Bu yönetimde gelen arkadaşlarım haddinden fazla çekiç yediler zaten. Bu keskinlik iş üretmeye, heyecana, kazanmaya döndü. Artık asıl soru, kimin bize izin vereceği değil, bizi kimin durdurabileceğidir. Bu yıl, herkesin klasik deyimi ile beklenen yıl olacağına kalben inanıyorum. İnşallah Fenerbahçe'nin altın çağları diyebileceğimiz bir öyküsünün bu yıl itibariyle başlayıp, sportif başarılarla taçlanacağını düşünüyorum. Gerek sayın başkan gerek yönetim kurulu bu konularda fevkalade hazırlar." sözlerini sarf etti.

"Işık çok parlak"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Sevgili Ali Koç'un dediği, 'Tünelden ışık net olarak gözüküyor.' dediği şey emin olun çok parlak bir ışık." ifadelerini kullandı.

Erol Bilecik, "2024-2025 sezonunun tüm branşlarında, Fenerbahçeli çocuklarımızın artık daha rahat gülecekleri, kupalarımızla coşacakları bir süreç olacağına inanıyorum." diye konuştu.