Erol Bilecik'ten Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamasına tepki

Erol Bilecik, Ahmet Ağaoğlu'nun şampiyonluğa ilişkin "Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur" ifadelerini eleştirdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun şampiyonluk konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ağaoğlu'nun açıklamalarının ligin ikinci yarısı adına soru işareti yaratacak tarzda olduklarını belirtti.

0-0 sona eren Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur" açıklamasını yapmıştı.

“LİGİN İKİNCİ YARISINDA OYNANACAK MAÇLAR SORU İŞARETİ”

Ahmet Ağaoğlu'nun şampiyonluk hakkındaki ifadelerine Twitter üzerinden cevap veren Erol Bilecik, "Bu açıklama, futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır. Zira ligin 2.yarısında oynanacak maçları “?” haline getirecek bir açıklamadır. Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.