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    Erol Bilecik'ten kadın futbolculara: 'Cincona' 6 atmıştık siz 7 attınız

    Erol Bilecik'ten kadın futbolculara: 'Cincona' 6 atmıştık siz 7 attınız

    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik kadın futbol maçının ardından soyunma odasında futbolculara, "İşin güzel tarafı biz 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 22:03
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 02:32
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    Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldi.

    Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı sarı lacivertliler büyük bir farkla kazandı.

    Fenerbahçe, deplasmanda mücadeleyi 7-0 kazanarak tarihi bir skora imza attı.

    Erol Bilecik'ten kadın futbolculara: 'Cincona' 6 atmıştık siz 7 attınız İZLE

    Erol Bilecik ten kadın futbolculara: Cincona 6 atmıştık siz 7 attınız #1

    GALATASARAY’A ‘CİNCON’ DEDİ

    Maçın ardından çarpıcı bir olay yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından soyunma odasında bir konuşma yaptı.

    Erol Bilecik, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a ‘cincona’ 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.

    Erol Bilecik ten kadın futbolculara: Cincona 6 atmıştık siz 7 attınız #2

    EROL BİLECİK "DİL SÜRÇMESİ" DEDİ

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un birliktelik mesajı vererek organize ettikleri maçın ardından Erol Bilecik’in bu tarz söylemlerde bulunması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar Bilecik’e kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi. Bilecik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi:

    "Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koyduk.

    Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sayın Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

    Ayrıca, maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konışmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim."


    Erol Bilecik ten kadın futbolculara: Cincona 6 atmıştık siz 7 attınız #3

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