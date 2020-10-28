Erol Bulut: 29. kez şampiyon olmak istiyoruz

Tek hedeflerinin mutlu sona ulaşmak olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İnşallah 29. şampiyonluk bize nasip olur" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bulut'un sözleri şu şekilde:

"29. ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

"Burada şampiyonluk yaşamış bir futbolcuyum. 4 yıl futbol oynadım. Malatya ve Alanya'da yaptığımız işler var ama buradaki beklentilerin farkındayım. Kendi ekibim, Emre Belözoğlu ve futbolcular olarak tek hedefim 29. şampiyonluğu camiamıza yaşatmak."





"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

"Allah'a şükürler olsun 6 hafta da her şey iyi gidiyor. Ufak tefek eksiklerimiz var, gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde oynatacağız. Hücum anlamında iyiyiz ama defansif ufak hatalar oluyor. Bunları gidereceğiz."