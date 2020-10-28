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    Erol Bulut: 29. kez şampiyon olmak istiyoruz

    Tek hedeflerinin mutlu sona ulaşmak olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İnşallah 29. şampiyonluk bize nasip olur" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 16:57
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:28
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    Erol Bulut: 29. kez şampiyon olmak istiyoruz

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Bulut'un sözleri şu şekilde:

    "29. ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

    "Burada şampiyonluk yaşamış bir futbolcuyum. 4 yıl futbol oynadım. Malatya ve Alanya'da yaptığımız işler var ama buradaki beklentilerin farkındayım. Kendi ekibim, Emre Belözoğlu ve futbolcular olarak tek hedefim 29. şampiyonluğu camiamıza yaşatmak."

    Erol Bulut: 29. kez şampiyon olmak istiyoruz #1

    "ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

    "Allah'a şükürler olsun 6 hafta da her şey iyi gidiyor. Ufak tefek eksiklerimiz var, gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde oynatacağız. Hücum anlamında iyiyiz ama defansif ufak hatalar oluyor. Bunları gidereceğiz."

    Erol Bulut: 29. kez şampiyon olmak istiyoruz #2

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