Erol Bulut: 3'ü attık 4'ü de bulabilirdik

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi. Bulut, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ YEDİK VE DAĞILDIK"

Sosa değişikliği hakkında konuşan Bulut, "Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik" dedi.





"SOYUNMA ODASINDAKİ KONUŞMAM TAKIMI KENDİNE GETİRDİ"

Fenerbahçe'nin geri dönüşünü de değerlendiren Bulut, "1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Soyunma odasında birkaç sözümü takımı ikinci yarıda kendine getirdi.

Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.



