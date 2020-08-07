Erol Bulut: Aidiyet duygusu geri gelecek

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, "İnşallah 30 sene önceki o aidiyet duygusunu sahaya getirip birlikte başarıya yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'la İdari Menajer Volkan Ballı, yeni sezonla ilgili düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu'na anlattı.

İlk olarak Can Bartu Tesisleri ile ilgili konuşan Erol Bulut, "Müthiş bir tesis. 2 tane mükemmel saha var. İçinde ekipmanlar mükemmel. Neyi daha geliştirebiliriz ona bakacağız. Gerçekten Avrupa standartlarının üzerinde bir tesis. Bu sezon en iyi şekilde kullanıp takımımıza faydasının olmasını umut ediyorum." dedi.

"AİDİYET DUYGUSU GERİ GELECEK"

Ardından takımda olması gereken aidiyet duygusuyla ilgili görüşlerini belirten Erol hoca, "Ülkemizin geneline baktığımızda aidiyet duygusu biraz arka planda kaldı. Onu aşılamak gerçekten gerekiyor. 30 sene önce bunlar biraz daha farklıydı. O forma sevgisi, sahaya çıktığınız zaman taraftarın isteğini verebilme daha ön plandaydı. Aradan 25-30 sene geçti, her şeyin biraz daha maddi, parasal, ekonomik tarafına kaydığından dolayı o aidiyet duygusu da biraz gitmiş oldu. Onu bu sene geri getirmeye çalışacağız; futbolcularımızla bol bol konuşacağız, toplantılar yapacağız. İnşallah 30 sene önceki o aidiyet duygusunu sahaya getirip birlikte başarıya yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.