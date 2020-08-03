Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, yaptığı açıklama ile Alanyaspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin başında yer alan ismin Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut olduğu biliniyordu.

Sezon boyunca Akdeniz ekibinde olması nedeniyle sadece Alanyaspor'u düşündüğünü belirten Bulut, bugün yaptığı bir açıklama ile turuncu-yeşilli ekibe veda etti.

''ALANYASPOR'DAKİ GÖREVİM SON BULMUŞTUR''

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunun başarılı teknik adam Bulut, ''Bugün itibarıyla Alanyaspor'daki görevim son bulmuştur. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

45 yaşındaki teknik adam tarafından yapılan açıklamanın ardından ise gözler Fenerbahçe Kulübü'ne çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut ile anlaşmaya vardıklarını yakın bir süre içinde açıklamaları bekleniyor.