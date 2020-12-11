Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son zamanlarda kendisine yönelik yapılan "Fenerbahçe'nin sistemi yok" eleştirilerini yapanlara "Futbolu ne kadar biliyorlar sormak lazım" cevabını verdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını belirtti.

"FUTBOL SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Futbolun sürekli değiştiğinin altını çizen Erol Bulut, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman 'bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor' demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak." ifadelerini kullandı.

"BENİM HER ZAMAN 3-4 PLANIM VARDIR"

Defans hattı üzerinde çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunun hücuma da yansıyacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti: "Fenerbahçe'nin sistemi yok' diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. 'Çıkın istediğiniz gibi oynayın' diyoruz. Bu takım o yüzden 22 gol attı. Biz hiçbir şey çalışmıyoruz, futbol zaten böyle bir şey. Avrupa'daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Bana 'orada da plan yok' diyecekler. Hangi açıdan baktığın önemli. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır."