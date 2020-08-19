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- Erol Bulut, Allahyar'ı kampa almadı
Erol Bulut, Allahyar'ı kampa almadı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası kampının ilk antrenmanı sabah saatlerinde yapıldı. Sarı-lacivertli takımda sadece Allahyar Sayyadmanesh çalışmaya dahil edilmedi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 14:21
- Güncelleme : 19.08.2020 - 14:21
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de futbolcular, teknik direktör Erol Bulut önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün Topuk Yaylası kampının ilk idmanını gerçekleştiren sarı-lacivertli takımda, oyuncuların oldukça hırslı bir şekilde çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yapıldı.
EROL BULUT KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Allahyar Sayyadmanesh haricinde tüm futbolcuların katıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Erol Bulut'un kadroda düşünmediği İranlı futbolcunun, önümüzdeki günlerde başka bir takıma kiralanması bekleniyor.