Dolar
7.3565
-0.2251%
Euro
8.7792
-0.293%
Altın
1987.48
-0.7332%
Borsa
1104.15
1.07%
G. Altın
470.032
-0.9201%
Bitcoin
86945.21
-3.3262%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Erol Bulut, Allahyar'ı kampa almadı

    Erol Bulut, Allahyar'ı kampa almadı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Topuk Yaylası kampının ilk antrenmanı sabah saatlerinde yapıldı. Sarı-lacivertli takımda sadece Allahyar Sayyadmanesh çalışmaya dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 14:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erol Bulut, Allahyar'ı kampa almadı

    Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de futbolcular, teknik direktör Erol Bulut önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Bugün Topuk Yaylası kampının ilk idmanını gerçekleştiren sarı-lacivertli takımda, oyuncuların oldukça hırslı bir şekilde çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    Erol Bulut, Allahyar ı kampa almadı #1

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yapıldı.

    EROL BULUT KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

    Allahyar Sayyadmanesh haricinde tüm futbolcuların katıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Erol Bulut'un kadroda düşünmediği İranlı futbolcunun, önümüzdeki günlerde başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

    Erol Bulut, Allahyar ı kampa almadı #2

    Erol Bulut, Allahyar ı kampa almadı #3

    Erol Bulut, Allahyar ı kampa almadı #4

    Görüş Bildir