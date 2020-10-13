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    Erol Bulut: Altay'a sordum tokat olayı doğru

    Erol Bulut: Altay'a sordum tokat olayı doğru

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut gazetecilerle yaptığı toplantı sırasında Marcao ve Halil Dervişoğlu'nun tartışmasına da değindi. Genç çalıştırıcı Altay'ın iddiaları doğruladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 09:34
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    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Ümit Milli Takımımız arasında oynanan karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiaları gündeme gelmişti.

    Olaydan sonra sarı-kırmızılı cepheden olayları yalanlayan bir açıklama gelmesinin ardından Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak tartışmanın sadece sözlü olduğunu söylemişti.

    Erol Bulut: Altay a sordum tokat olayı doğru #1

    EROL BULUT GAZETECİLERLE BULUŞTU

    Fenerbahçe muhabirlerinden Ahmet Ercanlar da YouTube programında konuya ilişkin söylemlerde bulundu.

    Gazetecilerin Erol Bulut'la yaptığı söyleşi sırasında bu konunun da sorulduğunu söyleyen Ercanlar, genç teknik adamın tokat iddialarını Altay üzerinden doğruladığını belirtti.

    Erol Bulut: Altay a sordum tokat olayı doğru #2

    "ALTAY İLE KONUŞTUM TOKAT VAR"

    Erol Bulut kendisine sorulan soru üzerine, "Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil." ifadelerini kullandı.

    Altay Bayındır, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyordu.

    Erol Bulut: Altay a sordum tokat olayı doğru #3

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