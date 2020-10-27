Erol Bulut: Bakasetas ve Pelkas'ı aynı anda istedim

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Bakasetas'ı Alanyaspor'dan istediklerini ancak alamadıklarını açıkladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'dan Bakasetas'ın transferini çok istediklerini ancak Yunan futbolcuyu alamadıklarını ifade etti.

BAKASETAS'I ÇOK İSTEDİK

"Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok, ikisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'a hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanyaspor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık"





BAKASETAS'I ZAMANA BIRAKTIK

"Bakasetas, Alanyaspor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var, bunu saklamıyorum; en sevdiğim futbolculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek"