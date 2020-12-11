Erol Bulut, Beşiktaş maçında Cisse'yi neden çıkardığını anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde Papiss Cisse'yi neden oyundan çıkardığını anlattı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Erol Bulut, Fenerbahçe’nin 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisini yorumladı.

Bulut, "Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi. Futbol bu, değerlendiremediğiniz zaman rakip değerlendirdiğinde daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Trabzon maçında 1-0'dan geri döndük ve 3-1 kazandık, kolay değil. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek ? 20 sene top oynadım birisi bana anlatsın. Eksiklerimiz elbette vardır ama doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz. Bütün haftalık antrenman performansı ve maçlara bakıp her şeyi birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.





"CISSE AYAĞINA GELEN TOPLARI KAPTIRDI"

Bulut, Papiss Cisse’yi oyundan alma nedenini de anlattı:

"Cisse'nin oyundan çıkmasını şöyle anlatayım. Cisse duran toptan gol attı ama ayağına gelen topları rakibe kaptırdı. Benim oyun felsefeme orada uymadı, bizim topu önde tutmamız gerekiyordu ve top sürekli duvara çarpıp geri geldi. Cisse o maçta istediğimizi yapamadı. Lemos önceki maçlarda oldukça iyiydi. O maçta da hava topları ve oyun kurması açısından önemliydi ama orada bireysel hatayı çok yaptık. 2. bölgedeki bireysel hatalarımız oyunumuzu kırdı. Caner'in ortasında Mert Hakan'ın ayak uzattığı top gol olsa o maçı kazanmıştık ama sonuçta önemli olan sonuçlandırmak."