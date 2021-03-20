Erol Bulut: Beşiktaş maçıyla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçı öncesinde futbolcularını motive ediyor. Bulut, "Rakibimizle aramızdaki puan farkı açılmamalı" diyerek herkesten maksimum performans istedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi oyuncularıyla bireysel toplantılar düzenleyerek rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını, nelere dikkat etmek gerektiklerini anlatıyor.

"KALİTENİZİ SAHAYA YANSITACAĞINIZA İNANIYORUM"

“Şampiyonluk iddiamız açısından önemli bir maça çıkacağız” diyen genç çalıştırıcı, “Beşiktaş ile zorlu ve kritik bir maç yapacağız. Bu maçı kazanmak zorundayız. Rakibimizle aramızdaki puan farkı açılmamalı. Zirveye yakalayana kadar puan kaybetme lüksümüz yok. Beşiktaş maçıyla başlayacak bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Sizlere güveniyorum, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroyuz ve neler yapabileceğinizi biliyorum. Bu kaliteyi sahaya yansıtacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GALİBİYET FORMÜLÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde galibiyet formülünü belirledi.

Siyah-beyazlı takımın orta saha ve kanatları etkili kullandığını belirten Bulut, orta sahada agresif ve baskılı oynayarak Beşiktaş’ın oyununu bozmayı hedeflerken, tüm oyuncularından performanslarının üzerine çıkmalarını istedi.