Erol Bulut Beşiktaş'a karşı kazanamıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’a karşı farklı takımlarla 10. maçına çıktı. Bulut, 1-0 mağlup olunan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlılara karşı 10. maçında da kazanamadı.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, “Bugün 3 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda biraz defansif anlamda yansıttık. Hücumda ise yapamadık. İstediğimiz geçişleri gerçekleştiremedik. İkinci yarıda Beşiktaş’ın üzerimize geleceğini biliyorduk.

"BASİT HATALAR YAPTIK"

Topu önde iyi tutamadık ve basit hatalar yaptık. Topu merkezde kullanmamız gerektiğini söylesem de, golü merkezde kaybettiğimiz topla yedik. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladıkları ilk pozisyonda golü buldular ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.





"YEDİĞİMİZ GOL YERLEŞİMDEN KAYNAKLI DEĞİLDİ"

Yenilen golün sebebinin de bireysel olduğunu söyleyen Bulut, “Yerleşim probleminden kaynaklı değildi yediğimiz gol. Vetrih’i merkeze aldık, Tosca da sola geçti. Elimizdeki mevcut oyuncularla bunu yapmamız gerekiyordu. Orada bireysel basit bir hatadan dolayı golü yedik. Kaliteli bir takıma karşı bu geçişi yapamazsanız rakipler de Beşiktaş’ın değerlendirdiği gibi değerlendirir” diyerek sözlerini tamamladı.





BEŞİKTAŞ'A KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Gaziantep FK’da, siyah-beyazlı rakibine karşı 4 farklı takımda 10. kez sahaya çıkan Erol Bulut, yine galibiyet alamadı. Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği 10 karşılaşmada 3 beraberlik alabilen Bulut, 7 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a karşı 4 kez rakip olan Erol Bulut, bu maçların birinde sahadan 1 puanla ayrılırken, kalan 3 maçta ise mağlup oldu. Yeni Malatyaspor’un ardından Alanyaspor’un başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, rakibine karşı 2 maçta da mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut, iç sahada Beşiktaş’a 4-3 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon Gaziantep FK ile siyah-beyazlı rakibiyle 2. kez karşılaşan Bulut, evindeki maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, bugün oynanan maçı 1-0’lık yenilgiyle tamamladı ve Beşiktaş’a karşı 10. maçında da kazanamadı.

