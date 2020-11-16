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    Erol Bulut: Bir yenilgiyle lige havlu atacak değiliz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kendisine ilişkin yapılan eleştirilere kulak tıkadı. Genç çalıştırıcı, "Gerçek Fenerbahçe henüz ortaya çıkmadı" söylemini yineledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:10
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    Erol Bulut: Bir yenilgiyle lige havlu atacak değiliz

    Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin ardından bazı kitleler tarafından ligde de erkenden şampiyon ilan edilmişti. Ancak Kadıköy'de alınan Konyaspor yenilgisinin ardından genç hoca, çıkardığı 11 ve yaptığı değişiklikler yüzünden hedef tahtasına oturtuldu.

    Hatalardan ders çıkarmayı bilen bir takım olduklarını söyleyen Erol Hoca, "Başından beri hep temkinli konuşuyorum. Gerçek Fenerbahçe'nin henüz daha ortaya çıkmadığını söylüyorum. Bir iki galibiyetle şampiyonluk gelmeyeceği gibi bir yenilgiyle de lige havlu atacak değiliz." ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Bir yenilgiyle lige havlu atacak değiliz #1

    SİNAN GÜMÜŞ GÖREVE

    Ellerinde alternatifli bir kadro olduğunu söyleyen Bulut, arka arkaya yaşanan sakatlık ve hastalıkların uzun lig maratonunda beklenen bir şey olduğunu ifade etti.

    Erol Hoca, koronavirüse yakalanan Valencia'nın yerine Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü monte etmeye hazırlanıyor.

    Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı olan ve dün Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmalarında forma giyemeyen Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci'nin bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Bununla birlikte Bulut'un en büyük endişesi, milli oyuncuların sakatlanması.

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