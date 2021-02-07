Erol Bulut: Biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray yenilgisi sonrası üzgün olan futbolcularını "Zirveyle aynı puandayız biz şampiyon olacağız" diyerek motive etti.

Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand gibi önemli eksiklerle derbiye çıkan ve beraberlik golü VAR kararıyla geçersiz sayılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut maç sonu soyunma odasında oyuncularından demoralize olmamalarını istedi.





"BAŞINIZI KALDIRIN"

Erol Bulut, öğrencilerine; "Başınızı kaldırın, zirveyle aynı puandayız kaybedilen hiçbir şey yok, sadece bir maç kaybettik, biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Derbide 3 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde morallerin bozuk olduğu gözlemlenirken teknik heyetin takımı toparlamak adına moral konuşmalarını artıracağı öğrenildi.