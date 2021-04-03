Erol Bulut: Bu kadar erken bir ayrılığı beklemiyordum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Genç çalıştırıcının "22 transferin 2 veya 3'ünü biz istedik" dediği öğrenildi.

Milli arada görevine son verilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut suskunluğunu bozdu.

Milliyet'te yer alan habere göre; şampiyonluk şanslarının devam ederken ayrılma kararını erken bulduğunu düşünen Erol Bulut, birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yakın çevresine dert yanan genç çalıştırıcının, "“Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var." dediği öğrenildi.

"SON 4 YILIN EN İYİ ORTALAMASINI YAKALADIK"

Puan ortalamasının son 4 yılın en iyisi olduğuna da değinen Bulut, "Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz." şeklinde konuştu.

"ŞANSSIZ SAKATLIKLAR YAŞADIK"

Sakatlıklardan da dert yanan genç hoca, "Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"2-3 TRANSFERİ BİZ İSTEDİK"

Bu sezon yapılan 24 transfer ve alternatifli kadro için de görüşlerini dile getiren Erol Bulut'un, “Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı. Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık.” diye konuştuğu kaydedildi.

"DOSTÇA VEDALAŞTIK"

Sezon sonunda Fenerbahçe’yi şampiyon görmek istediğini vurgulayan Erol Bulut’un, “Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder.” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Bilindiği üzere ayrılık kararının ardından takımın başına sportif direktör Emre Belözoğlu getirilmişti.