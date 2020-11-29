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    Erol Bulut: Bu oyun üst sıralar için yetersiz

    Erol Bulut: Bu oyun üst sıralar için yetersiz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 4-3 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 22:22
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 22:24
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    Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 yendikleri maçı çok kısa bir şekilde değerlendirdi.

    "BU OYUN YETERSİZ"

    "Oyuna aslında iyi başladık. İlk dakikalarda 1-2 pozisyon oldu. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir pozisyonda gol yedik. O bizi bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Oyun disiplininden koptuk. İstediklerimizin hiçbirini yapamadık. Üst seviyede oynamak, üst sıralarda kalmak istiyorsanız bu oyun yetersiz. Mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum, bizim kendimize bakmamız lazım."

    "YENİLGİYİ 1-2 OYUNCUYA BAĞLAMAMAK LAZIM"

    “Caner’in yedek oynaması bizim için sürpriz oldu. Bir sebebi var mıydı?” sorusuna yanıt veren Erol Bulut: “Tabii şu an mağlubiyet olunca güzelce böyle sorular sorabiliyor arkadaşlarımız. Yenilgiyi 1-2 oyuncuya bağlamamak lazım.” ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Bu oyun üst sıralar için yetersiz #1

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