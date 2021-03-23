Erol Bulut bu sezon derbilerde kazanamadı

Uzun yıllardır derbilerde rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a üstünlük sağlayan F.Bahçe son 15 maçta sadece 1 galibiyet alarak bu istatistiğini kaybetti. Ayrıca Erol Bulut da bu anlamda tarihe geçti.

Bir dönem "derbi canavarı" olarak lanse edilen Fenerbahçe son yıllarda gelen başarısız sonuçların ardından bu tabiri de boşa çıkardı.

15 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş ve Galatasaray'a toplam galibiyet anlamında fark atan sarı-lacivertliler son 15 maçta ise derbilerde sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrıldı.

2 Aralık 2019'da Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe bu tarihten bu yana derbilerde rakiplerine üstünlük kuramıyor.

EROL BULUT DERBİ KAZANAMADI

Sarı-lacivertliler bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a Kadıköy'de kaybederken, deplasmanda berabere kaldı. Erol Bulut, ligde derbi kazanamayan ilk yerli Fenerbahçe teknik direktörü olarak tarihe geçti.

SON TEKNİK ADAM LÖW'DÜ

Fenerbahçe, aynı teknik adamla benzer bir tabloyu sadece 4 kez yaşadı. 1984-85'te Veselinovic yönetiminde 4 derbi beraberliği alındı. 1985-86'da Kalman Meszöly, 1 yenilgi ve 3 beraberlik; 1987-88'de ise Pal Csernai 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe'de sezonu ligdeki 4 derbiyi de kazanamadan bitiren son teknik adam ise 1998-99'da Joachim Löw olmuştu.