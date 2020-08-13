Erol Bulut: Büyük laflar etmeyeceğim

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, futolcularla yaptığı toplantıda, "Hepinizle ayrı ayrı görüşüp, beklentilerimi bireysel olarak dile getireceğim" ifadelerini kullandı.

Futbolcularına sezon öncesi sıkı bir idman programı hazırlayan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut’un, antrenmanlarının bir hayli sert olduğu, sahada görmek istediklerini net bir şekilde futbolculara aktardığı bildirildi.

Taktik anlamında da oldukça iyi olan tecrübeli hoca için futbolcuların, “Hocamız, planını yaparak buraya gelmiş. Kendisi oldukça motive durumda. Çok disiplinli olmasının yanı sıra sıkı çalışıyor, hepimizin takım halinde hareket etmemizi istiyor.” dedikleri öğrenildi.

"BEKLENTİLERİMİ BİREYSEL OLARAK ANLATACAĞIM"

İşine oldukça konsantre olduğu gözlemlenen deneyimli teknik adamın, futbolcularıyla yaptığı takım toplantılarında da, “Size büyük laflar etmeyeceğim. İşimize bakalım ve önce çalışalım. Daha sonra zaten hepinizle ayrı ayrı görüşüp, beklentilerimi bireysel olarak dile getireceğim.” sözleri üzerinde durduğu bilgisine ulaşıldı.

Bulut bu arada, yeni sezon öncesi zaman açısından çok kısa bir süre olduğu için Samandıra’daki çalışmalarda oyuncularını hızlı bir şekilde analiz etmek istiyor.

ALANYA'DAKİ GİBİ BİR ORTAM İSTİYOR

Topuk Yaylası kampına da yeni gelecek transferlerden bağımsız olarak Süper Lig’de kullanacağı kadroyu götürmek isteyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Alanya’da oluşturduğu birlik ve beraberliği Kanarya’da da yaratmayı hedefliyor.

Takımın toplanma saatlerine oldukça özen gösteren Bulut, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini talep ederken, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralına hassasiyetle uyulmasını istiyor.