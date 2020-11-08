Erol Bulut: Büyük takım oyuncusu, basit hatalar yapmamalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybettikleri Konyaspor maçında yakaladıkları pozisyonları çok basit şekilde harcadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor’a 2-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

"Sahada maalesef istediklerimizi yansıtamadık hücum anlamında. Defans anlamında da zaaflar vardı. Yediğimiz ilk gol biraz şansa oldu. Jevtovic müthiş bir vuruş yaptı. İkinci golde defansta hata yaptık. Bugün önemli olan birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremediğiniz zaman rakibi güçlendiriyorsunuz. Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık çalışmamıza rağmen. Rakibin kapanacağını, sadece ortalarla değil daha çok paslaşarak pozisyon bulabileceğimizi söylemiştim. Bunu sahaya yansıtamadık."





"PELKAS'IN POZİSYONUNU GOL ATARAK GÖRDÜK"

Pelkas’ın attığı golün iptal edilmesi ile ilgili konuşan Bulut, “Gol olarak pozisyonu gördük ama VAR’dan izlendiğinde hakemlerimiz Valencia’nın koluna temas ettiğini görmüşler. O yüzden iptal etti. Fazla söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ ARKADAŞIMIZDA PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"

Oyuncuların performanslarıyla alakalı açıklama yapan Erol Bulut, “Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra birlikte göreceğiz kimler değişecek, değişmeyecek” şeklinde konuştu.

"BÜYÜK TAKIM FUTBOLCUSU, BASİT HATALAR YAPMAMALI"

Böyle maçları kaybetmenin pozitif anlamda takımı ilerleteceğini söyleyen genç teknik adam, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çünkü böyle takımlar karşımızda her hafta hemen hemen çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen hafta da oynadığımız maçta 10’un üzerinde net pozisyon var ama sadece 2 gol attık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım. Büyük takım olarak, futbolcusu olarak çok fazla basit hatalar yapılmaması gerekiyor."