Erol Bulut, Caner Erkin'i kulübeye çekiyor

Caner Erkin'in defansif zaaflarından ve çok orta yapmasından memnun olmayan Erol Bulut'un, Gençlerbirliği maçında Novak'a şans vereceği öğrenildi.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Caner Erkin'in defansif yönünü beğenmeyen ve çok orta yapmasından şikayetçi olan Bulut'un, sezon başından bu yana yedek bekleyen Novak'a şans vereceği öğrenildi.

CISSE VE PEROTTI DE 11'E

45 yaşındaki teknik adamın ayrıca, Karagümrük maçında 2 gol atmasına rağmen daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada fileleri havalandıramayan Tanzanyalı golcü Samatta'yı dinlendirmeyi ve maça Cisse'yle başlamayı düşündüğü belirtildi.

Ayrıca fizik olarak toparlanan Diego Perotti'nin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.