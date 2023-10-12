Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında yer aldı.

İHA

Kariyerine İngiltere'de Championship takımlarından Cardiff City'de devam eden Teknik Direktör Erol Bulut, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Sezona kötü başlangıç yapan ve daha sonra seri galibiyetlerle toparlanan Cardiff, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 17 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

Adaylar arasında

İngiliz ekibi, eylül ayında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, Erol Bulut da bu performansıyla Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında kendine yer buldu.

Ligin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Bulut haricinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi çalıştıran Liam Rosenior, Ipswich Town'dan Kieran McKenna ve Sunderland'dan Tony Mowbray aday gösterilen diğer teknik direktörler oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)