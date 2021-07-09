Erol Bulut, "Ben her zaman söyledim, yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Gaziantep FK’da teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’i geçen sene rakip olarak tanıdığını belirten Bulut, “Bu sene ayrılan arkadaşlarımız oldu aramızdan. Transfer yapmaya çalışıyoruz bu zor durumda. Biliyorsunuz TFF bir karar çıkardı yabancı sayısıyla ilgili. Biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz yerli açısından.

3 yerli oynaması gerekiyor. Yapacağımız transferleri iyi araştırmamız gerekiyor. İstediğiniz transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden biraz zaman alıyor transfer konusu. Ligimizde çok fazla transfer yapılmadı birkaç kulüp dışında.

"TAKIMIMIZ İYİ ÇALIŞIYOR"

İnşallah önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak. Takımımız iyi çalışıyor. Gaziantep’te başladım 27 Haziran’da. İyi bir gözlem yaptık, takım istekli ve arzulu. Eksik gelen arkadaşlar oldu fiziksel olarak.

Kamp dönemi çalışmak için var. O eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Genellikle yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. İstediğimiz noktaya kamp sonunda arkadaşları getirmiş olacağız” diye konuştu.

Erol Bulut: Değişiklikleri hesap makinesiyle hesaplayacağız ViDEO







"HESAP MAKİNESİ ALDIK, DEĞİŞİKLİKLERİ HESAPLAYACAĞIZ"

Transfer konularına ve yabancı sayısı kuralına değinen Bulut, “Bu ekonomi işi, iyi transferler yapmak istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Rakamlar biraz yüksek, hele ki yerli futbolcuda. Yerli futbolcunun değeri bir kat daha artmış oldu yabancı kuralından dolayı. Herkes elindeki malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor doğal olarak.

Yabancı konusunda zaten 14 yabancı ama 8 oynayacak. Yabancı konusunda seçimleri doğru yapmamız gerekiyor. Orada hangi mevkilerde oynatacağımız futbolcuları, yerlileri nerede oynatacağız. Değişiklikleri nasıl yapmamız gerekiyor.

Daha önce söylediğim gibi bu sezon hesap makinesi satın aldık, kulübeye koyacağız ve hesaplayacağız değişiklikleri. Transfer piyasasını araştırıyoruz, birkaç eksik var. 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var orada arkadaşları göreceğiz. Ona göre gidenlerde gelenlerde olacak” ifadelerini kullandı.





"YERLİ FUTBOLCUYA 8 MİLYON DOLARLARIN ÖDENDİĞİ DÖNEMLER OLDU"

TFF’nin getirdiği yabancı kuralı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bulut, “Ben her zaman söyledim yabancı konusu serbest olmalı. 2 senedir söylüyorum bunu. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi, başarılı olan arkadaşlar var.

Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Şimdi olmayacak. 3 tane benim yerim garanti diyecek. Yerliyi yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zaman 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalacak.

Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. 8 milyon dolarlar ödendi yerli futbolculara. Bunlar oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı. Neden getirdiler. Duyduğum kadarıyla altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye. Ama yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, oraya farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor.





"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ ALTYAPI YATIRIMI"

Zaten o Türkiye’de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz.

Altyapıyı Türkiye’de şuan en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa’yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya’dan bahsediyoruz, 3.5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor” dedi.





"GELÇEN SENE TARAFTAR OLMUŞ OLSAYDI DAHA FARKLI OLURDU"

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz sezon taraftarların yer almamasını ve bu sezon yarı yarıya seyircinin tribünlerde yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Bazı takımların stadının yüzde 50’si full anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı daha farklı her şey seyredebilirdi, bazı takımlar için.

Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.