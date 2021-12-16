Erol Bulut: Deplasmanda şeytanın bacağını kıracağız

Gaziantep FK'nın deneyimli teknik direktörü Erol Bulut, deplasmandaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor maçında, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

Deplasmanda hiç puan alamayan kırmızı-siyahlıların tecrübeli hocası Bulut, "Kendi evimizde farklıyız. Bunu aynı şekilde deplasmanda da gerçekleştirmenin zamanı geldi. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız'' dedi.

Ligin 17. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu, pas ve dayanıklılık hareketleri ile çalışmalarına devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Kayserispor'un geçen hafta iyi bir oyun sergilediğini ve güçlü bir ekip olduğunu belirten Bulut, 3 puanın kendileri için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Deplasmanda negatif bir gidişatın olduğunu dile getiren Bulut, takımın iyi oynamasına rağmen puan alamadığını aktardı. Gaziantep FK'nın iç sahada oldukça başarılı bir puan tablosu sergilediğini belirten Erol Bulut, ''Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında kazansaydık, Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet daha önemli olacaktı. Nedense deplasmanda bu yıl negatif bir gidişatımız var. İyi oynamamıza rağmen puan alamıyoruz. Kendi evimizde daha farklıyız ve istediğimiz puanları elde ediyoruz. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirme ile hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Bunu aynı şekilde deplasmanda da gerçekleştirmenin zamanı geldi. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız. Futbol taraftarla güzel oluyor. İnşallah Kayseri karşısında stadyum dolar ve güzel bir atmosfer olur. Maçın sonunda da inşallah 3 puan alıp Gaziantep'e o şekilde döneriz. Geçen hafta Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayan bir Kayserispor vardı. Onlarda tabi ki puan almak isteyeceklerdir. Bizim rakibi değil kendimizi düşünmemiz lazım. Bize lazım olan 3 puanı istiyoruz. Bu puana ihtiyacımız var. Bu puanı aldığımızda üst sıralara biraz daha yaklaşacağız. Buna yönelik çalışıyoruz ve oradan inşallah yüzümüz gülerek döneceğiz'' dedi.

"LİGİN İKİNCİ YARISINA GÜZEL GİRMEK İSTİYORUZ"

Erol Bulut, ilk yarının bitmesine 3 maç kaldığını ve bu maçlardan 9 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Bulut, Son 3 maçtan istedikleri sonucu alıp ikinci yarıya da yapılacak transferlerle daha iyi bir konumda girmek istediklerini ifade ederek, ''İlk yarının bitmesine 3 maç kaldı. Gönül ister ki o maçların hepsini kazanıp 9 puan alalım. Onun için mücadele edeceğiz. Tabloya baktığımız zaman 5-6 puan daha fazlamız olması gerekirdi. Son 3 maçı inşallah 3 galibiyet ile tamamlarız. İkinci yarıya en güzel şekilde girerek, yapacağımız birkaç transfer ile daha iyi bir konumda olmak istiyoruz.'' diye konuştu.

"FİGUEİREDO'NUN ATTIĞI YILIN GOLÜ OLABİLİR"

Fenerbahçe karşısında farklı bir 4'lü sistemle maça başladıklarını ancak maç içerisinde 3 kez daha sistem değişikliğine gittiklerini belirten Erol Bulut, oyuncuları ile farklı sistemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bulut, Joao Figueiredo'nun Fenerbahçe karşısında yaklaşık 45 metreden attığı golün yılın golü olabileceğini kaydederek şöyle dedi:

"Fenerbahçe karşısında farklı bir 4'lü sistemle maça başladık. Maç içerisinde sistemi 3 kez daha değiştirdik. Zaten bunu oyuncularımızla çalışıyoruz. Sadece tek bir sistem üzerinde değil farklı sistemlerle de çalışıyoruz ama ana felsefemiz aynı. Joao Figueiredo'nun attığı gol mükemmel bir goldü. Belki yılın gollerinden birisi olacak. Ama diğer oyucularımız da oyuna ciddi katkı sağladı ve ona yardım etti. Onun dışında da yine maç içerisinde yakaladığımız net pozisyonlar var. Bunlardan birisini değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi."