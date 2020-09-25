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- Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor
Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor
Galatasaray derbisi öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunuzu gösterin" dedi.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 10:49
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
45 yaşındaki teknik adam, pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
"GALATASARAY'DAN DAHA İYİYİZ"
Öğrencilerini motive etmeye çalışan Bulut, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu herkese gösterelim." dedi.
İlk iki haftada 1 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde 8. sırada bulunuyor.
SAMATTA'NIN İLK MAÇI DERBİ OLACAK
Öte yandan yeni transfer Samatta, Fenerbahçe formasıyla ilk maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.
Maça yedek kulübesinde başlayacak olan golcü futbolcunun, skora göre ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.