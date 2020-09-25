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Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor

Galatasaray derbisi öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunuzu gösterin" dedi.