Dolar
7.5538
-0.9389%
Euro
8.8139
-1.003%
Altın
1871.35
0.1868%
Borsa
1132.1
1.12%
G. Altın
454.292
-0.8002%
Bitcoin
80933.16
-0.6287%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor

    Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor

    Galatasaray derbisi öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunuzu gösterin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 10:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    45 yaşındaki teknik adam, pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

    "GALATASARAY'DAN DAHA İYİYİZ"

    Öğrencilerini motive etmeye çalışan Bulut, "Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu herkese gösterelim." dedi.

    İlk iki haftada 1 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde 8. sırada bulunuyor.

    Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor #1

    SAMATTA'NIN İLK MAÇI DERBİ OLACAK

    Öte yandan yeni transfer Samatta, Fenerbahçe formasıyla ilk maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

    Maça yedek kulübesinde başlayacak olan golcü futbolcunun, skora göre ilerleyen dakikalarda süre alması bekleniyor.

    Erol Bulut derbi öncesi oyuncularını motive etmeye çalışıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir