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Erol Bulut: Derbide galibiyet için sahaya çıkacağız

Erol Bulut: Derbide galibiyet için sahaya çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları derbi ile ilgili olarak, “Güzel bir maç olacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi.