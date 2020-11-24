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- Erol Bulut: Derbide galibiyet için sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Derbide galibiyet için sahaya çıkacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 11. haftasında oynayacakları derbi ile ilgili olarak, “Güzel bir maç olacak. Sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 23:44
- Güncelleme : 24.11.2020 - 23:51
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.
"GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç hakkında konuşan Erol Bulut, şu ifadeleRİ kullandı;
"Derbiler her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş galip geldi, biz galip geldik. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sahaya galibiyet için çıkacağız."