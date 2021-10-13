Erol Bulut: Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmesine katkı verdim

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, "Benden önceki dönemde 6. ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Biz ayrılana kadar takım ilk 3 içindeydi" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon büyük umutlarla getirilen Erol Bulut, istenilen performansı gösterememiş ve Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.

Bulut, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı çalıştırıyor. Erol Bulut, gündeme dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’yle ilgili konuşan Bulut, “Hayatımda pişman olduğum bir şey yok. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı ama Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Fenerbahçe söz konusu olunca diğer teklifleri rafa kaldırdık.





"BİZ AYRILANA KADAR TAKIM İLK 3 İÇİNDEYDİ"

Benden önceki dönemde 6. ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Biz ayrılana kadar takım ilk 3 içindeydi ve Avrupa kupalarına gitmesine katkı verdiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Milli takım ve yabancı sınırıyla ilgili konuşan Bulut, “Bu ülkeye yabancı hocalar da geldi, ne yaptılar? Prandelli'si, Mancini'si, Del Bosque'si... Say Allah'ım say. Yabancılar ne yaptı da yerli hocaları bu kadar yerin dibine batırıyorlar?





"YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMENİN ALTYAPIYLA NE ALAKASI VAR?"

Yabancı sayısı neden düşüyor? Yabancı sayısını düşürmenin altyapıyla ne alakası var? Bana bunun birisini anlatması lazım. Bir alakası yok ki. U-19'da oynayan futbolcuların kaçı şu an takımlarında oynayacak kapasitede? U-19'dan çıkan bir futbolcu zaten altyapıda doğru eğitimi almadığından dolayı A Takım'a geldiğinde pozisyon alma gibi konularda ekstradan yine bir şeyler öğretmeniz gerekiyor. Yabancı sınırında yerli kendisini zorlamak zorunda kalıyordu ancak şimdi 3 tane oynatmak zorundasın. Benim düşüncem zaten serbest olması gerektiği. Avrupa'ya gittiğinizde ne oluyor? Elendik, neden elendik? Yerli oyuncun kaliteli değilse Avrupa'da ne yapacaksın?

Yabancı sayısı serbest olmalı. Sen 14 yabancı kullanmaya mecbur değilsin ki. Benim yerlim iyiyse ben neden yabancıyı transfer edeyim?” ifadelerini kullandı.