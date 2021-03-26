Erol Bulut, futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe'de görevine son verilen Erol Bulut, öğrencileriyle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Dün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Alınan karar sonrası tesislere giden Bulut, futbolcularla vedalaştı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"Hakkınızı helal edin." diyen 46 yaşındaki teknik adam, daha sonra sportif direktör Emre Belözoğlu ile sohbet edip tesislerden ayrıldı.

CANER ERKİN SEVİNÇLİ

Öte yandan birkaç hafta önce Bulut'un oynattığı futbolu eleştirdiği için kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in, alınan bu karara sevindiği belirtildi.