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    Erol Bulut: Galibiyeti kaçırdık

    Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Gaziantep'in hocası Erol Bulut, kendileri adına iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 01:08
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    Erol Bulut: Galibiyeti kaçırdık

    Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan zorlu karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

    GALİBİYETİ KAÇIRDIK

    Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın son bölümünde galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı. Erol Bulut, N’Sakala’nın rahatsızlığının kendilerini de çok üzdüğünü ve endişelendirdiğini aktardı.

    Erol Bulut: Galibiyeti kaçırdık #1

    "N'SKALA BİZİ KORKUTTU"

    Maçın sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Öncelikle Beşiktaş takımına ve N’Sakala’ya geçmiş olsun diyorum. Bizi çok korkuttu. Şu an iyi olduğu bilgisini aldık. Çok geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

    Erol Bulut: Galibiyeti kaçırdık #2

    "BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLDU"

    Maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Maça gelince de bizim için iyi bir maç oldu diyebiliriz. Maça iki taraf da tempolu başladı. Beşiktaş her ne kadar topa daha fazla hakim olsa da bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik. İkinci yarı biz daha etkili olduk. Kaptığımız topları iyi kullanmaya çalıştık ve maçın sonlarında önemli iki pozisyon yakaladık. Onlardan birini değerlendirebilseydik maçı kazanabilirdik. Oynadığımız futbol için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım istediğimi futbolu sahaya iyi yansıtmaya çalıştılar. Biz daha iyi bir Gaziantep izletmek istiyoruz. İnşallah bir kaç takviye ile daha iyi seviyelere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Galibiyeti kaçırdık #3

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