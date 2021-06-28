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    Erol Bulut, Gaziantep FK’da sezonu açtı

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı teknik direktör Erol Bulut yönetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:27
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    Erol Bulut, Gaziantep FK’da sezonu açtı

    Bugüne kadar Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçeyi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevine getirilmişti. Erol Bulut yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

    Erol Bulut, Gaziantep FK’da sezonu açtı #1

    GAZİANTEP YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

    Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK ile anlaşmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

    Antrenmanda, ısınma ve esneme hareketleri ile taktik çalışma yapıldı. Antrenmanı Gaziantep FK kulübü başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar takip etti.

    Erol Bulut, Gaziantep FK’da sezonu açtı #2

    Erol Bulut, Gaziantep FK’da sezonu açtı #3

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