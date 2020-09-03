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    Erol Bulut, Gökhan ve Caner'den memnun

    Fenerbahçe'ye 4 yıl aranın ardından dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, hazırlık kampındaki performansıyla teknik ekip ve taraftarların gönlünü yeniden fethetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 12:26
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    Erol Bulut, Gökhan ve Caner'den memnun

    Transferlerine bazı taraftarlarca 'kuşkulu' yaklaşılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, gösterdikleri performansla göz dolduruyor.

    EROL BULUT İKİ İSİMDEN DE MEMNUN

    İki oyuncu, tecrübeleriyle şimdiden kenar beklerde takıma ciddi katkı yapacaklarının sinyalini verdi.

    Özellikle Caner Erkin'in, hücumda etkili ortalarıyla golcüleri de rahatlatması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, iki oyuncunun da hırs ve isteğinden çok memnun.

    Erol Bulut, Gökhan ve Caner den memnun #1

    GÖKHAN VE CANER OLMADAN VERİM ALINAMADI

    2016 yılında iki futbolcunun da takımdan ayrılmasının ardından sağ bek ve sol bekte istikrarsızlık problemi bir türlü giderilememişti. Sol bekte Hasan Ali ve İsmail Köybaşı gibi isimlerden verim alamayan sarı-lacivertliler, sağ bekte de Van der Wiel, Isla ve Dirar gibi isimlerden Gökhan Gönül performansı alamamıştı.

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