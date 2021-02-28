Erol Bulut: Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"6 NET POZİSYONUMUZ VAR"

"Bir taktik savaşı olacak, inşallah kazanan taraf oluruz demiştim. 90 dakikada 6 net pozisyonumuz var. Aslında ilk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu, en az 2-0'la. Ama futbol bu, bazı şansları değerlendiremiyorsunuz."

"FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

"Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. İnşallah önümüzdeki maçlarda aynı mücadeleyi göstererek devam ederiz."

"FENERBAHÇE HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR"

"Her mağlubiyetten sonra moraller doğal olarak bozuk oluyor, hele de şampiyonluk için oynuyorsanız. Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor."

"HERKES HER ŞEYİ EŞİT GÖRMESE DE BEN EŞİT GÖRÜYORUM"

"Futbolcularımızla bireysel görüşerek, toplantılara yaparak devam ediyoruz. 14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes her şeyi eşit görmese de ben eşit görüyorum."