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    Erol Bulut: Hücumda etkili olamadık

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, savunma ağırlıklı oynayan Hatayspor'a karşı hücumda istediklerini yapamadıklarını belirtti.
    • AA
    • 21.09.2020 - 23:13
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    Erol Bulut: Hücumda etkili olamadık

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı ve 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

    "İSTEDİĞİMİZİ SAHADA UYGULAYAMADIK"

    Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Atakaş Hatayspor, ilk lig maçında savunmaya ağırlık vermişti. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Ancak sahada uygulayamadık. Sadece bir puan alabildik. Hücumda daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Hücumda etkili olamadık #1

    GALATASARAY DERBİSİ

    Erol Bulut, Galatasaray ile 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacakları derbiyle ilgili bir soruya, "Derbiler her zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz." cevabını verdi.

    Erol Bulut: Hücumda etkili olamadık #2

    Erol Bulut: Hücumda etkili olamadık #3

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