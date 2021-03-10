Erol Bulut, Kadıköy'deki puan kayıplarının nedenini buldu

Teknik Direktör Erol Bulut, deplasmandaki başarılı sonuçların Kadıköy'de de gelmesi için futbolcularıyla toplantı yapıyor. Genç çalıştırıcıya göre iç sahadaki puan kayıplarının nedeni konsantrasyon.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği başarıyı "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok" sloganıyla özdeşleşen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gösteremiyor.

Tarih boyunca rakiplerinin korkulu rüyası olan stadı şu anda sarı-lacivertlilerin puan kaybı yaşadığı yer haline gelirken Erol Bulut da bu sorunun panzehirini arıyordu.

"SORUN KONSANTRE OLAMAMA"

Erol Bulut, önceki açıklamalarında "Evdeki sıkıntıyı biz de çözmeye çalışıyoruz." derken şimdi de sorunun kaynağıyla alakalı olarak "Tamamen konsantrasyon meselesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla toplantılar yapan Erol Bulut, Kadıköy'de de galibiyet serisi başlatmak için hem mental hem de fiziki anlamda oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bir mağlubiyet daha alırsa tarihin en kötü istatistiğine neden olmuş olacak.