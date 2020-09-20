Erol Bulut: Kapasitemizin %60'ına ulaştık

Sezona Rize galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de hedef Hatay galibiyetiyle 2'de 2 yapmak. Teknik direktör Erol Bulut da yaptığı açıklamada "Kapasitemiz yüzde 60" diyerek daha iyi olunacağını söyledi.

Fenerbahçe camiası transferde estirilen fırtına sonrası şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, teknik direktör Erol Bulut temkinli.

Sezona Rize galibiyetiyle giren sarı-lacivertlilerde moraller yerine olsa da Erol Hoca eksiklere vurgu yaptı.

Takımın henüz yüzde 60 kapasitede olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Mevkii olarak eksiklerimiz tamamladıktan, uyum sürecini aştıktan sonra çok daha iyi olacağız. Önemli olan bu süreç kayıpsız geçmek. Kapasitemiz daha yüzde 60" dedi.

YENİLER FORMAYI KAPIYOR

Süper Lig'e Başakşehir galibiyetiyle ayak basan Hatayspor'un kolay rakip olmadığını söyleyen Erol Bulut, Rizespor maçına göre önemli bir rotasyona gidecek.

Rize'de ilk 11'de oynayan Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu'nu kenara çekecek olan Erol Hoca, Valencia, Sosa ve Tisserand'ı takıma monte edecek.

Bulut bu hamleyle hem ideal kadro yolunda bir adım atmayı hem de Galatasaray derbisi öncesi yenilerin durumunu görmeyi hedefliyor.