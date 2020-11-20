Erol Bulut, Mert Hakan'ı ilk 11'e çekecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut son dönemlerde formu düşüşte olan Jose Sosa'nın yerine ilk 11'de Mert Hakan Yandaş'a forma vermek istiyor.

Konyaspor yenilgisiyle beklemediği bir sonuçla karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık sonuçla yenik ayrılmıştı.

Gençlerbirliği maçıyla yeniden çıkış yakalamak isteyen Sarı-lacivertlilerde hedef yeni bir seri yakalayıp sıralamada altında yer alan takımlarla puan farkını açmak.

SOSA YEDEĞE, MERT HAKAN İLK 11'E

Fenerbahçe 11'inde Jose Sosa konusunda da sürpriz bir durumun yaşanması söz konusu. Son Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Arjantinli futbolcunun formayı Mert Hakan Yandaş’a kaptırma seçeneğinin ağır bastığı ifade edildi.

Teknik direktör Bulut, orta sahayı daha dinamik hale getirmek istiyor. Ayrıca son dönemde çıkış içinde olan Mert Hakan Yandaş’a da takımda yer arıyor. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’yı daha önce Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyundan almıştı.

MERT HAKAN, OZAN VE GUSTAVO ÜÇLÜSÜ

Yapılan planlarda Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Gustavo üçlüsünün bu hafta itibariyle görev alması düşünülüyor. Bu durum gerçekleşirse Ozan Tufan 8 numara pozisyonuna geçecek. Mert Hakan Yandaş ise Ozan’ın daha önce oynadığı bölge olan 10 numarada forma giyecek.

Mert Hakan, bu sezon 6 lig maçında 92 dakika süre aldı ve hiç ilk 11’de başlamadı.