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    Erol Bulut: Özür diliyoruz bunu telafi edeceğiz

    Erol Bulut: Özür diliyoruz bunu telafi edeceğiz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 21:50
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

    "ÖZÜR DİLİYORUZ"

    Bu yenilgiyi telafi edebileceklerini kaydeden Bulut, "Sonuca baktığımızda kaybedilen 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Özür diliyoruz. Bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Daha 15 hafta var. Onun başlangıcını önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak gücümüz var." dedi.

    Erol Bulut: Özür diliyoruz bunu telafi edeceğiz #1

    "ZEMİN DE BİRAZ BOZUKTU"

    İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden teknik adam, "Oyun yüzde olarak bizde ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Golle sonuçlandıramadığınız zaman... Rakip korner sonrası attığı bir golle kazandı. Daha fazla efor sarf etmek gerekiyordu. İyi kapandılar. Zemin de biraz bozuktu. Oynamak istediğimiz oyunu engelledi." ifadelerini kullandı.

    Erol Bulut: Özür diliyoruz bunu telafi edeceğiz #2

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