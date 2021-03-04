Erol Bulut: Rakipler Kadıköy'de 6'lı savunma yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin sonrasında konuştu.

"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

İlk yarı farklı bir maç, ikinci yarı farklı bir maç oldu. Maçın ilk yarısına baktığımızda kendi kendimize yaptığımız basit hatayla gol yedik. Rakip çok fazla pozisyona girmezken ilk yarı yediğimiz bir gol oldu. Planımız bu değildi. Hafta içi çalıştık. Rakibin nasıl oynayacağını futbolcularımız da biliyordu."





"İKİNCİ YARI DAHA BASKILI VE POZİSYONLU OLDU"

"İkinci yarı daha da farklı bir maç oldu. Daha hücum ağırlıklı, baskılı oynamaya çalıştık. Beraberliği yakaladık. Öne de geçebilirdik. Pozisyonlar bulduk. Ancak, maçı da kaybedebilirdik. Rakibin de 1-2 pozisyona girdi. İkinci yarı iyi. İlk yarı oynadığımız bir oyun yok. İstediğimiz baskılı oyunu yapamadık. İkinci yarı daha baskılı ve pozisyonlu oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. 1 puan aldık sadece. Bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmemiz lazım. 13 maç kaldı. Giderek daralıyor. Rakip de puan kaybetmişti. Önümüzdeki haftalar bu hataların üzerinde çalışıp yapmamamız gerekiyor."





"KENDİ SAHAMIZDA BİZE 6'LI DEFANS YAPILIYOR"

"Kendi sahamızda rakip bize 6'lı defans yapıyor, 6-3-1 ya da 5-3-2. Defansa kapanıp hızlı hücumlarla oyun kurmaya çalışıyor. Biz de zaman zaman açmakta zorlanıyoruz. İlk yarı zorlansak da Mesut'un bir pozisyonu vardı. O golü atsak ikinci yarı belki daha farklı olacak. İkinci yarı o pozisyonları yakaladık. Atamayınca da sıkıntı yaşıyorsunuz."

"Bireysel hata, ilk yediğimiz golde var. Pas hatası oldu. O hatayı yapmamamız gerekirdi. Futbolda hatalar olacak ama defansta o hata ağır şekilde geri dönüyor."