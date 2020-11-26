Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Samatta'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samatta'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren 45 yaşındaki teknik adam, golcü oyuncunun 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı.

"MAALESEF İYİ HABERLER GELMEDİ"

Bulut, "Samatta kupa maçında 60 dakika oynadı. Beşiktaş maçını düşünerek oyundan aldık. Kendisiyle de konuştuk. Maalesef iyi haberler gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için değerli, ihtiyacımız olan bir futbolcu." dedi.