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    Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta yok

    Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta yok

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Samatta'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 11:48
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    Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Samatta'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren 45 yaşındaki teknik adam, golcü oyuncunun 3-4 hafta oynayamayacağını açıkladı.

    "MAALESEF İYİ HABERLER GELMEDİ"

    Bulut, "Samatta kupa maçında 60 dakika oynadı. Beşiktaş maçını düşünerek oyundan aldık. Kendisiyle de konuştuk. Maalesef iyi haberler gelmedi. 3-4 haftalık bir süreç yaşayacak. Bizim için değerli, ihtiyacımız olan bir futbolcu." dedi.

    Erol Bulut: Samatta 3-4 hafta yok #1

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