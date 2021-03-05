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- Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı
Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçının son dakikalarında üst üste kaçan gollerin ardından çılgına döndü.
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 11:32
- Güncelleme : 05.03.2021 - 11:50
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, mücadelenin sonlarına doğru üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek zirve yarışında yara aldı.
SU ŞİŞESİNİ FIRLATTI
Futbolcuların net pozisyonları gole çevirememesi, teknik direktör Erol Bulut'u da çılgına çevirdi.
Bulut, harcanan pozisyonların ardından, sinirden elindeki su şişesini fırlattı.