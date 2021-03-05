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    Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçının son dakikalarında üst üste kaçan gollerin ardından çılgına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:50
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    Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

    Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, mücadelenin sonlarına doğru üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek zirve yarışında yara aldı.

    SU ŞİŞESİNİ FIRLATTI

    Futbolcuların net pozisyonları gole çevirememesi, teknik direktör Erol Bulut'u da çılgına çevirdi.

    Bulut, harcanan pozisyonların ardından, sinirden elindeki su şişesini fırlattı.

    Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı #1

    Erol Bulut sinirden su şişesini fırlattı #2

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