Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü

Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın, Gaziantep FK ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın yeni takımı netleşiyor.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ayrılmak istemeyen Caulker ile görüşerek kendi takımına getirmek için ikna etmeye çalıştı.

Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan Caulker'ı yeni takımında görmek isteyen genç çalıştırıcı, İngiliz futbolcuyla temaslarına devam ediyor.

PEREIRA'DAN ÖNCE TRANSFER EDİLDİ

Maddi konuların halledilmesi halinde Gaziantep FK'da forma giymeyi isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Vitor Pereira göreve başlamadan önce transfer edilmiş ancak Portekizli teknik adamın takımın başına geçmesiyle satış listesine konmuştu.